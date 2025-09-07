Edirne, Kadın Güreşçileri Yetiştiriyor

Edirne’de kadın güreşçilerin başarısından ilham alan genç sporcular, uluslararası platformlarda şampiyonluk elde etmeyi amaçlıyor. Türkiye Güreş Federasyonu (TGF), Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve yerel kulüpler, güreş branşında yeni yeteneklerin yetişmesi için çeşitli projeler üzerinde çalışıyor. Bu şehir, Yasemin Adar, Hafize Şahin ve Eylem Engin gibi uluslararası başarılar elde etmiş sporcular yetiştirmiş olmasıyla dikkat çekiyor. Tecrübeli antrenörler, genç güreşçiler yetiştirme konusunda önemli katkılarda bulunuyor.

EDİRNE GÜREŞTE ÖNCÜ İL

TGF Edirne Temsilcisi Şamil Doğu Delen, Edirne’nin güreşte öncü bir şehir olduğunu belirtiyor. Bu yıl Türkiye şampiyonalarında 36 madalya kazandıklarını aktaran Delen, “Avrupa Şampiyonu ve dünya üçüncüsü de çıkardık. Güreşte başarılı bir iliz. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nin de desteğini alıyoruz. Kadın güreşinde güzel çalışmalar yapıyoruz. Yaz sezonunu kamplarla ve ortak çalışmalarla geçirdik. Hedefimiz başarılı, şampiyon güreşçiler yetiştirmek.” şeklinde açıklamada bulunuyor. Delen, Edirne’den çıkan Yasemin Adar ve TGF Başkanı Taha Akgül’e de destekleri için teşekkür ediyor.

BAŞARILI SPORCULAR VE ANAYASA

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi Güreş Antrenörü Habil Kara, 40 yıldır güreşçi yetiştirdiğini belirtiyor. Milli Takım’da da görevli olan Kara, Edirne’deki kadın güreşçilerin dünya ve Avrupa arenasında elde ettiği başarıların bir referans olduğunu ifade ediyor. “Sporcularımız onu örnek alıyor. Güreşin içinden gelen Adar şimdi de Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı olarak görev yapıyor. Edirne’de yetişen Hafize Şahin, Ayşe Güneş, Dilek Atakol, Begüm Mısıratlı da Avrupa’da derece yaptı. Kadın güreşinde büyük başarı elde ettik. Avrupa şampiyonu Eylem Engin’le gurur duyuyoruz.” diyor. Kara, güreşçilere uluslararası standartlarda imkanlar sunulduğunun altını çiziyor.

HEDEF: ULUSLARARASI BAŞARI

Milli güreşçi Hamiyet Ömür Gümüş (12), geçen yıl Türkiye üçüncüsü ve bu yıl Türkiye ikincisi olduğunu vurguluyor. Avrupa ve dünya çapında başarılar kazanmak istediğini belirten Gümüş, “Yasemin Adar ve Eylem Engin’i örnek alıyorum, ikisi de çok başarılı. Ben de onlar gibi yurt dışında İstiklal Marşımızı okutup Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum.” ifadelerini kullanıyor. Genç sporcu Samira Adıyaman (12) ise milli sporcu olma hedefinin yanı sıra Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye’ye başarı kazandırmayı amaçladığını kaydediyor.