Edirne, Kırklareli Ve Tekirdağ’da Bisiklet Turu

BİSİKLET TURU ÜLKEMİZDE SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN DÜZENLENDİ

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’da Yeşilay’ın düzenlediği “Sağlığın keyfini birlikte sürelim” sloganıyla 12. Yeşilay Bisiklet Turu gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bisiklet Federasyonu desteğiyle organize edilen turun Edirne etabı, Selimiye Meydanı’ndan start aldı. Burada toplanan bisikletliler, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç’un işaretiyle yola çıktı ve Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi’ne kadar yaklaşık 8 kilometre pedal çevirdi. Edirne’deki etkinliğe yaklaşık 200 bisikletli katılım gösterdi. Bazı aileler, tandem bisikletleriyle çocuklarını da tura dahil etti.

BİREYSEL VE TOPLUMSAL SAĞLIĞA VURGU

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada bağımlılıkla mücadelede “bağımsızlık seferberliği” başlatıldığını ifade etti. Farklı etkinliklerin düzenlendiğini belirten Bayrak, spor etkinliklerine olan önemlerini vurguladı. Sporun sağlıklı yaşama katkı sağladığını söyleyen Bayrak, “Spor bağışıklığı güçlendiriyor, sosyalleşmeyi sağlıyor ve bireyin motivasyon ile enerjisini artırıyor. Yeşilay olarak her bireyin iyi ve sağlıklı yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu faydalı amaç için bugün bisiklet turu düzenliyoruz.” dedi. Etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu ile Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesi Başkanı Abdülhamit İriş de yer aldı.

KIRKLARELİ’NDE DE ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Kırklareli’nde Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan grup, Karaumurbey Caddesi’ni geçerek Sungurbey Caddesi’nden Karahıdır Korusu’na ulaştı. Grup, yaklaşık 6 kilometrelik parkurda bisiklet sürdü. Etkinlikte, görme engelli iki kişi de kılavuz sürücüler eşliğinde bisiklete bindi. Kırklareli Valisi Uğur Turan ile Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer de etkinliği destekledi. Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Aslı Karakahya, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek için bisiklet turu düzenlediklerini ifade etti. Karakahya, bisikletin çevreci bir ulaşım aracı olduğunu belirterek günlük yaşamda bisiklet kullanımının yaygınlaşmasını istediklerini aktardı.

TEKİRDAĞ’DA BİSİKLET TURU İLE SAĞLIKLI NESİLLER VURGULANDI

Tekirdağ’da sahil dolgu alanında başlayan bisiklet turu, şehrin gezilmesinin ardından aynı noktada sona erdi ve katılımcılara ikramda bulunuldu. Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, sağlıklı bir neslin sağlıklı bir gelecek anlamı taşıdığına dikkat çekti. Soykırlı, 8 kilometrelik bir tur düzenlediklerini belirtirken toplumun bağımlılıklardan uzak durması için mücadele ettiklerini ifade etti.