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Edirne, Kırklareli Ve Tekirdağ’da Kar Yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar doğrultusunda Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın yüksek kesimlerinde hafif kar yağışı görülüyor. Hava sıcaklıklarının geceleri sıfır dereceye düşmesiyle birlikte gündüz sıcaklıkları Edirne ve Tekirdağ’da 5, Kırklareli’nde ise 4 derece olarak kaydedildi.

YAĞIŞLARIN GÖRÜLDÜĞÜ BÖLGELER

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde bulunan Kadın Kule ve Jandarma Kule mevkileri kar yağışıyla kaplandı. Tekirdağ’ın Saray ilçesinde öğleden sonra başlayan hafif kar yağışı da yer yer devam etti. Edirne’nin yüksek kesimlerinde de zaman zaman hafif kar yağışı meydana geldi.

DEVAM EDEN HAVA KONUMLARI

Meteoroloji uzmanları, bölgede hafif kar yağışının yer yer devam edeceğini belirtiyor. Sıcaklıkların düşük olması nedeniyle, bu yağışların etkili olabileceği ve hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği ifade ediliyor.

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