Edirne’li Üreticiler Yangınların Riskine Dikkat!

DİKKAT ÇEKEN TARLA YANGINLARI UYARISI

Edirne’de üreticiler, havaların ısınması ve hasat sezonunun açılmasıyla artış gösteren tarla yangınları konusunda uyarıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Keşan ilçesi Mecidiye köyünde bir buğday tarlasında meydana gelen yangında zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu. Yangın sonrasında hasar tespit çalışmalarının başladığını ifade eden Bayazıt, üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

HASAT DÖNEMİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Bayazıt, buğday ve arpa hasadının yoğun şekilde devam ettiği kentte üreticilerin alması gereken önlemleri vurguladı. “Özellikle hasat sezonunun başladığı bu günlerde, anız ve ekin yangınlarına karşı tüm üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın azami dikkat göstermeleri büyük önem taşıyor,” dedi. Biçerdöver operatörleri ve üreticilerin olası yangınlara karşı önlem almaları gerektiğini belirtti. Anız yakmanın, çevreye ve tarımsal üretime verdiği zararların yanı sıra, geri dönüşü zor kayıplara neden olabileceğini vurguladı. Yangınlara karşı duyarlı olunması gerektiğinin altını çizen Bayazıt, “tarımsal üretimimize hep birlikte sahip çıkalım” mesajını verdi.