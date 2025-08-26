Haberler

Edirne M.E. Müdürü Yılmaz, hazırlıkları sürdürüyor

EĞİTİM-HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi hazırlıkların devam ettiğini duyurdu. Yılmaz, yazılı bir açıklama yaparak bu dönemin sorunsuz başlaması için gereken tedbirlerin alındığını bildirdi. Yapılan çalışmaların yerinde incelendiğini ifade eden Yılmaz, şu şekilde belirtti: “2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı’nda kurumlarımızın yeni döneme sorunsuz bir şekilde başlaması doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınması amacıyla okullarımızda yaptığımız ziyaretlerle hazırlıkları yerinde incelemeye devam ediyoruz.”

OKULLARDA GÖZDEN GEÇİRME İŞLEMLERİ

Yeni döneme hazırlık süreçleri kapsamında, okullarda yapılan ziyaretlerde fiziki koşullar, eğitim materyalleri ve genel hazırlıkların gözden geçirildiği aktarıldı. Yılmaz, “Yeni eğitim yılına güçlü bir başlangıç için çalışmalarımız aralıksız sürüyor” diyerek, eğitimde kaliteyi artırmak amacıyla yürütülen bu faaliyetlerin önemini vurguladı.

ÖNEMLİ

Haberler

TİSKİ, 19 Yeni Araç Ekletti

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, içme suyu ve kanalizasyon altyapısını güçlendirmek için TİSKİ'ye 19 yeni iş makinesi kazandırdı. Başkan Genç, bu adımın su sıkıntısını azaltmayı amaçladığını belirtti.
Haberler

Malatya’da Sulama Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Malatya'da 6 Şubat depremlerinin ardından sulama altyapısını güçlendirmek üzere DSİ ekipleri, 23 farklı noktada onarım yaptı ve toplamda 2,1 milyar TL yatırım gerçekleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.