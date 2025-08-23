Haberler

Edirne Meriç Nehri’nde Kürek Şampiyonası

GENÇLER TÜRKİYE KÜREK ŞAMPİYONASI DEVAM EDİYOR

Edirne’deki Meriç Nehri üzerinde gerçekleştirilen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, ikinci gün yarışlarıyla devam ediyor. Türkiye Kürek Federasyonu tarafından organize edilen bu etkinlik, dün eleme yarışlarıyla başlamıştı. Yarışmalar, ikinci gününde final müsabakalarıyla sürüyor.

SPORCULAR MADALYA İÇİN MÜCADELE EDİYOR

Şampiyonaya, 30 kulüpten yaklaşık 400 sporcu katılıyor. İkinci gün yarışlarında, kürek çeken sporcular kadın ve erkek klasmanlarında 15 yaş altı, 17 yaş altı ve 19 yaş altı kategorilerinde madalya mücadelesi veriyor. Ayrıca, organizasyon kapsamında sabah seansında master yarışları da yapıldı.

ŞAMPİYONA KUPA TÖRENİYLE SONA ERECEK

Şampiyona, yarın yapılacak final yarışlarının ardından gerçekleştirilecek kupa töreniyle sona erecek.

