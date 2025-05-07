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Edirne Muhtarlar Derneği Ziyaret Gerçekleştirdi

MUHTARLARDAN REKTÖR HATİPLER’E ZİYARET

Edirne Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Aykut Yaman ve beraberindeki muhtarlar, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler’i ziyaret etti. Yapılan açıklamaya göre, bu ziyarette muhtarlar kendi mahalleleri ve yürüttükleri projeler hakkında bilgi sundu.

ÜNİVERSİTE İLE BÜTÜNLEŞME HEDEFİ

Hatipler, muhtarların gerçekleştirdiği önemli çalışmalara vurgu yaptı. Trakya Üniversitesinin şehirle entegrasyona yönelik çabaları çerçevesinde, sağlık alanında mahallelerde eğitim programları düzenleme niyetinde olduklarını aktardı. Ayrıca, üniversitenin muhtarlıkların makul taleplerine her zaman açık olduğunu belirtti. Hatipler, Edirne merkezdeki kadın muhtar sayısındaki artıştan dolayı da memnuniyetini dile getirdi.

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