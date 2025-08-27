Edirne’nde Makarna Atölyesi Düzenlendi

EDİRNE GASTRONOMİ AKADEMİSİ’NDE ATÖLYE DÜZENLENDİ
Edirne Gastronomi Akademisi’nde “El Yapımı Makarna Atölyesi” gerçekleştirildi. Şef Ufuk Karadağ’ın katılımıyla düzenlenen atölye çalışmasında makarna yapımında dikkat edilmesi gereken püf noktaları paylaşıldı. Katılımcılara hamurun hazırlanışı ve pişirme yöntemleri hakkında bilgi verildi.
ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK
Trakya Gastronomi Aşçılar Derneği Başkanı İsmail Ergin, benzer etkinliklerin sürdürüleceğini ifade ederek, “Edirne’nin gastronomi turizmine katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi. Etkinliğin sonunda Şef Ufuk Karadağ’a teşekkür belgesi takdim edildi.