Edirne’nde Makarna Atölyesi Düzenlendi

EDİRNE GASTRONOMİ AKADEMİSİ’NDE ATÖLYE DÜZENLENDİ

Edirne Gastronomi Akademisi’nde “El Yapımı Makarna Atölyesi” gerçekleştirildi. Şef Ufuk Karadağ’ın katılımıyla düzenlenen atölye çalışmasında makarna yapımında dikkat edilmesi gereken püf noktaları paylaşıldı. Katılımcılara hamurun hazırlanışı ve pişirme yöntemleri hakkında bilgi verildi.

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Trakya Gastronomi Aşçılar Derneği Başkanı İsmail Ergin, benzer etkinliklerin sürdürüleceğini ifade ederek, “Edirne’nin gastronomi turizmine katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi. Etkinliğin sonunda Şef Ufuk Karadağ’a teşekkür belgesi takdim edildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3-0 Kazandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Kanada'yı 3-0 yenerek grup lideri oldu. Önceki maçlarda da İspanya ve Bulgaristan'ı aynı şekilde mağlup etti.
Kaza, Silvan’da TIR kamyona çarptı

Silvan kara yolunda TIR'ın kamyona çarpması sonucu şoför Nazmi Kahraman yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin soruşturma açıldı.

