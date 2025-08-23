Edirne’nin Hayvancılığı Modernleşecek Proje İle

PROJENİN HEDEFLERİ

Edirne’de “Ari Damızlık Düve Üretim Merkezi Projesi” ile kentin hayvancılık işletmeleri modernleştirilecek ve Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri haline gelmesi sağlanacak. Dün gerçekleştirilen toplantıda, Vali Yunus Sezer başkanlığında konu ile ilgili değerlendirme ve istişare yapılmış. Proje, Edirne’deki hayvancılık işletmelerinin “ari” statüsü kazanmasını ve kurulacak Organize Tarım Bölgeleri aracılığıyla faaliyetlerin daha modern ve verimli bir yapıya kavuşturulmasını amaçlıyor.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN DESTEK

Toplantıya katılan sektör temsilcileri, projeye tam destek verdiklerini ifade ederek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Vali Yunus Sezer’e, tarımsal üretime katkılarından dolayı teşekkür etti. Edirne, Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden biri olarak, verimli toprakları ve köklü hayvancılık geleneği ile dikkat çekiyor. Projeyi hayata geçirmek, bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacak ve ülke genelinde damızlık düve ihtiyacının karşılanmasında stratejik bir rol üstlenecek.

TOPLANTIYA KATILANLAR

Edirne’deki toplantıda, Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse, il müdür yardımcıları, Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Borsası başkanları, Ziraat Odası başkanları, Köy-Koop Başkanı, Ziraat Bankası Edirne Şube Müdürü, Süt Üreticileri Birliği başkanları, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu temsilcileri, Kırmızı Et Üreticileri Birliği ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği başkanları yer aldı.