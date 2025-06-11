Edirne Operasyonla Kaçak Mallar Ele Geçirildi

GÜMRÜK MUHAFAZA EKİPLERİ OPERASYON YAPTI

Edirne ve İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, koordineli operasyonlar çerçevesinde yurda yasa dışı yollarla sokulmak istenen yüksek miktarda cep telefonu, elektronik sigara ve bitki çayı ele geçiriyor. Bu operasyonlar kapsamında toplam 6 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Gümrük Muhafaza ekipleri, Yunanistan’dan Türkiye’ye kaçak yollarla cep telefonu ve elektronik sigara sokulacağı bilgisine ulaştı.

ŞÜPHELİ TIR DURDURULDU

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir tırı takibe aldı. Edirne ve Gelibolu ilçelerinde düzenlenen operasyon ile şüpheli tır durduruldu ve detaylı bir arama yapıldı. Araçta gerçekleştirilen kontrollerde 12 bin 545 adet cep telefonu ve 10 bin adet elektronik sigara ele geçirildi. Operasyon süreci boyunca tır uzun süre fiziki takibe alındı ve organizasyonun yapısı, sevkiyat yöntemi deşifre edildi. Bu baskınlar neticesinde organizatör ve alıcıların da yer aldığı 5 şüpheli gözaltına alındı.

BİTKİ ÇAYI DA YAKALANDI

Aynı gün içerisinde Kapıkule Gümrük Kapısı’na giriş yapmaya çalışan başka bir tır, Ticaret Bakanlığı’nın risk analiz sistemleri tarafından şüpheli olarak işaretlendi. Tır X-ray taramasına alındı ve görüntülerde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Yapılan ayrıntılı aramada, araçta gizlenmiş durumda 704 kilo 960 gram Damiana türü bitki çayı bulundu. Bu bitki çayının, Türkiye’ye beyan edilmeden sokulmak istendiği belirlendi. Sürücü gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.