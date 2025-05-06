Edirne Şehit Aileleri Derneği Ziyareti

Edirne Şehit Aileleri Derneği’nden Özel İdareye Ziyaret

Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu, Edirne İl Özel İdaresi’ni ziyaret etti. Dernek üyeleri, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ile makamında bir araya geldi. Bu ziyarette şehit ailelerinin talepleri gündeme gelirken, karşılıklı olarak görüş alışverişinde bulunuldu.

Şehit Ailelerine Destek Vurgusu

Ziyaret sırasında Ciğerci, şehitlerin emaneti olan ailelere her zaman destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Ciğerci, “Şehit Ailelerimiz başımızın tacı. Bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz.” şeklinde konuştu.