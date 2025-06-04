Edirne Sıfır Atık Marketi Açıldı

SIFIR ATIK MARKETİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ

Edirne Belediyesi, Sıfır Atık Market’i hayata geçirdi. Belediyeden yapılan bir açıklamaya göre, bu market Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde Kocasinan Mahallesi’nde açıldı. Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, geri dönüşümü mümkün olan atıkları toplayarak ekonomik değer kazandırdıklarını vurguladı.

GELECEK İÇİN YENİ BİR MODEL

Akın, atık toplama sürecini mobil uygulama ile yöneterek market sayısını kentin genelinde artırmayı planladıklarını dile getirdi. “Bu modelleme Türkiye’ye örnek olacak bir modelleme. İnşallah Türkiye’nin birçok şehrinde de sıfır atık marketlerin bu şekilde bir modelleme ile yaygınlaşmasını hedefliyoruz.” şeklinde ifadeler kullandı. Açılış törenine Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Edirne Baro Başkan Vekili Aygün Ulubey Ergüden, ilçe belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR

Dünya Çevre Günü etkinlikleri Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi’nde sürmeye devam ediyor. Bu organizasyon, çevre bilincini artırmak ve toplumu sıfır atık konusunda bilinçlendirmek amacı taşıyor.