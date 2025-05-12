Edirne Sınır Kapılarında Hazırlar Yapılıyor

EDİRNE’DEKİ SINIR KAPILARINDA GURBETÇİ SEZONU HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne’deki sınır kapılarında gurbetçi sezonu için hazırlıkların başladığını bildirdi. Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne’de Yunanistan’a açılan iki ve Bulgaristan’a açılan iki olmak üzere toplam dört sınır kapısının bulunduğunu hatırlattı. Avrupa’da yaşayan Türklerin memleketlerine dönmeye başladıkları dönemde sınır kapılarında yoğun gurbetçi geçişleri yaşandığını dile getiren Vali Sezer, bu kapsamda her türlü tedbirin alınacağını söyledi.

TEDBİRLER VE HAZIRLIKLAR YAPILIYOR

Vali Sezer, hazırlıklara şimdiden başladıklarını ifade ederek, “Hem ilave gümrük personelinin görevlendirilmesi bakımından hem de gümrükteki polis sayısının artırılması bakımından takviyeler olacak. Ayrıca yolcu gişelerinin olduğu alanda mobil gişeler de olmak üzere her türlü önlem alınacak” şeklinde konuştu. Amacının, vatandaşların en huzurlu ve konforlu şekilde vatanlarına gelmelerini sağlamak olduğunu belirten Sezer, sılayırahim yaptıktan sonra çok fazla beklemeden ve trafiğe takılmadan bulundukları ülkelere geri dönmelerini hedeflediklerini söyledi.

SINIR KAPILARINDAN YOĞUN GEÇİŞLER OLDU

Edirne’deki sınır kapılarından bu yılın ilk dört ayında 1 milyon 448 bin 650 aracın giriş yaptığına dikkat çeken Vali Sezer, toplamda 3 milyon 544 bin 537 yolcunun giriş ve çıkış yaptığını belirtti. Şehirdeki sınır kapılarında alınan önlemlerin, bu yoğun geçişlerin daha süratli ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak için gerekli olduğunu vurguladı.