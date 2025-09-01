Edirne Sınır Kapılarında Yoğunluk Var

EDİRNE’DEKİ GURBETÇİ YOĞUNLUĞU VE SÜREÇ

Edirne Valisi Yunus Sezer, tatil için Türkiye’ye gelen gurbetçilerin yoğunluk oluşturduğu sınır kapılarındaki 3 aylık dönemde toplamda 4 milyon 96 bin 911 yolcunun giriş-çıkış yaptığını belirtti. Vali Sezer, asayiş toplantısı sonrasında yapmış olduğu açıklamada, 22 Haziran’dan itibaren başlayan gurbetçi yoğunluğunun son kafilelerin dönmesi ile sona yaklaşmakta olduğunu ifade etti.

YOLCU TRAFİĞİNDEKİ DÜZENLEMELER VE DESTEKLER

Sezer, “Bu hafta son haftamız, artık dönüş trafiğinde iyiden iyiye azalma söz konusu. Bu sene belirli olarak gümrük kapılarımızda Ticaret Bakanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımızın destekleri ile birlikte valilik olarak aldığımız tedbirler, özellikle gişe sayılarının artırılması ile sonuçlandı. Hem Bulgaristan hem de Yunanistan yöneticilerin hassasiyeti ile bu yıl güzel bir sezon geçirdik. Gurbetçilerimiz, ülkemize girişte ve ülkelerine dönüşte oldukça kısa bekleme süreleri ile bu sezonu geride bırakıyor” dedi.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ VERİLERİ

Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli ile Yunanistan’a açılan Pazarkule ve İpsala Sınır Kapısı’ndaki giriş ve çıkış rakamlarını da paylaşan Sezer, son 3 ayda toplamda 1 milyon 27 bin 696 aracın ülkeden giriş ve çıkış yaptığını kaydetti. Sezer, “Günlük 14 bin 475 araç giriş ve çıkış yapmış durumda. 4 milyon 96 bin 911 kişi de bu süreçte giriş ve çıkış gerçekleştirdi. Özellikle girişte ve çıkıştaki yoğun günlerde ortalama bekleme süresi bir saat, diğer günlerde ise 39 dakikaya kadar düşmüş durumda” diye belirtti.