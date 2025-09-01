Edirne Sınır Kapılarından 4 Milyon Geçti

GURBETÇİLER TÜRKIYE’DE YAZ IZİNLERİNİ GEÇİRİYOR

Avrupa’nın farklı ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmeye Türkiye’ye geldi. 22 Haziran’dan itibaren kara yoluyla anavatana ulaşmaya başlayan gurbetçiler, izinlerinin sona ermesiyle beraber geri dönüyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, yapmış olduğu ağustos ayı asayiş toplantısının ardından bazı açıklamalarda bulundu. Sezer, 22 Haziran’da sınır kapılarında başlayan gurbetçi yoğunluğunun, son kafilelerin dönüşe geçmesiyle birlikte sona yaklaşmakta olduğunu belirtti.

DÖNÜŞ TRAFİĞİNDE AZALMA BELİRTİLERİ

Sezer, bu hafta itibarıyla dönüş trafiğinde belirgin bir azalma yaşandığını ifade ederek, “Bu sene özellikle gümrük kapılarımızda Ticaret Bakanlığımızın destekleri, İçişleri Bakanlığımızın destekleri ve valilik olarak aldığımız tedbirler sayesinde, gişe sayılarının artırılmasıyla birlikte bu yıl çok güzel bir dönem geçiriyoruz. Gurbetçilerimiz, hem ülkemize girişte hem de bulundukları ülkelerden dönüşte oldukça kısa bekleme süreleriyle geçirdiği bir sezonu geride bıraktı” dedi.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ RAKAMLARI

Vali Sezer, Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapıları ile Yunanistan’a açılan Pazarkule ve İpsala sınır kapısında gerçekleşen 22 Haziran tarihli süreçteki giriş ve çıkış rakamlarını da paylaştı. Sezer, “Geride bıraktığımız 3 aylık dönemde toplamda 1 milyon 27 bin 696 araç ülkemizde giriş ve çıkış yaptı. Günlük olarak 14 bin 475 araç giriş ve çıkış yapıyor. Ayrıca toplamda 4 milyon 96 bin 911 kişi de giriş ve çıkış gerçekleştirdi. Bu da giriş ve çıkışın yoğun olduğu günlerde ortalama bekleme süremizin bir saati bulduğunu gösteriyor. Diğer günlerde ise bu süre 39 dakikayı geçiyor” ifadelerini kullandı.

EKONOMİYE KATKI SAĞLIYORLAR

Diğer taraftan gurbetçilerin Türkiye’ye gelmesi, ekonomiye önemli bir katkı sağlıyor. 2024 yılı içinde gurbetçiler, ekonomiye 10 milyar doların üzerinde bir katkı sunmuş durumda. Ortalama aile harcaması ise 15 bin euro olarak hesaplanıyor.