Edirne, Su Sporlarıyla Turizm Gelişiyor

EDİRNE’NİN TURİZMİNE YENİ KATKI

İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Eracun, Meriç Nehri etrafında düzenlenen ulusal ve uluslararası kürek yarışlarının Edirne’ye yeni bir turizm rotası kazandırdığını vurguladı. Eracun, Edirne’nin Osmanlı döneminden günümüze kadar önemini koruyan bir şehir olduğunu belirtti ve “Adrianapolis olarak anılıyordu, İstanbul ile Edirne’nin direkt göbek bağı vardı” diye konuştu. Bölgenin stratejik önemine dikkat çeken Eracun, “Edirnemiz aynı zamanda Balkanlara açılan kapı, buradan Avrupa’ya Avrupa’dan da Anadolu’ya geçişlerin sağlandığı çok önemli bir nokta” ifadesini kullandı. Daha iyi bir tanıtıma ihtiyaç duyulduğunu düşünen Eracun, Edirne’nin tarih, kültür ve doğa açısından zengin olduğunu ifade etti.

SU SPORLARIYLA YENİ BİR ROTA

Edirne’nin turizmine su sporlarıyla yeni bir rota eklendiğini belirten Eracun, akarsuyu ya da denize kıyısı olan şehirlerin turizm açısından öne çıktığını ifade etti. “Edirne, tarihi yapıları, doğası ve organizasyonlarıyla ön plana çıkıyor” diyen Eracun, Selimiye Camisi gibi önemli yapılarla tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Kakava-Hıdrellez Şenlikleri’nin çok sayıda turist çektiğini kaydetti. Meriç Nehri’nde başlatılan su sporlarının da büyük bir önem taşıdığını vurgulayan Eracun, “İstanbul gibi Edirne’de de suyun üzerinde yapılacak çok fazla aktivite var. Bu kentin turizmine alternatif bir rota oluşturuyor” dedi.

OTELLERİN GELİŞTİRİLMESİ GEREKİYOR

Edirne’nin tanıtımına katkıda bulunmak için kentteki otellerin geliştirilmesi ve sayılarının arttırılması gerektiğini belirten Eracun, kente gelecek turistlerin sadece günübirlik değil, aynı zamanda konaklayabilecekleri ortamlara da ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. “Bizim arzumuz, Edirne’ye gelen misafirlerimizin en az bir ya da iki gece konaklaması” ifadesini kullanan Eracun, turistlerin bölgedeki diğer şehirleri de gezmelerinin önemine vurgu yaptı.

MERİÇ NEHRİ SU SPORLARI MERKEZİ OLDU

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, Meriç Parkuru’nun büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptığını açıkladı. Balkan ve Avrupa şampiyonalarının düzenlendiği parkurda bu yıl çeşitli tarihlerde 6 yarışın gerçekleştirileceğini belirten İba, “Kürek yarışları dolayısıyla binlerce kişi Edirne’ye geliyor. Su sporları etkinlikleri turizm hareketliliği oluşturuyor” dedi. Meriç Nehri’ndeki kürek yarışlarının ilk etkinliğinin 2021’de gerçekleştiğini hatırlatan İba, 2024’te gençler için ulusal ve uluslararası yarışların planlandığını aktardı. 11-13 Temmuz tarihlerinde Gençler Türkiye Kupası Yarışları, 22-24 Ağustos’ta Gençler Türkiye Şampiyonası ve 17-19 Ekim’de de Büyükler Türkiye Kupası yarışlarının yapılması planlanıyor.