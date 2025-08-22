Haberler

Edirne Tarım Müdürü İncelemede Bulundu

EDİRNE TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜNÜN İNCELEMESİ

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Havsa Canlı Hayvan Pazarı’nda incelemelerde bulundu. Yapılan açıklamaya göre, Köse, pazarı gezerek burada yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

ÜRETİCİLERİN DESTEĞİNE DEVAM

Köse, “Üreticilerin yanında olmaya ve tarım ve hayvancılık faaliyetlerini desteklemeye devam ediyoruz” şeklinde açıklamada bulundu. Ziyarette Köse’ye müdür yardımcıları Sezer Seyhan ve Volkan Diriker ile ilçe müdürü Yavuz Kartal da eşlik etti.

Erzurum’da Yangın Kontrol Altına Alındı

Palandöken'de çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucu 3 bin metrekarelik alan zarar gördü.
“Altın Başarı Ödülleri” Töreni Gerçekleşti

Türkiye'nin ilk Spikerler Platformu ile Hayat Dergisi tarafından düzenlenen 'Altın Başarı Ödülleri', İstanbul'da gerçekleşti. Ödül töreninde, 'Yılın En İyi İnternet Haber Sitesi' ödülü, Bedia Teymur'a verildi.

