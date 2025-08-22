Edirne Tarım Müdürü İncelemede Bulundu

EDİRNE TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜNÜN İNCELEMESİ

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Havsa Canlı Hayvan Pazarı’nda incelemelerde bulundu. Yapılan açıklamaya göre, Köse, pazarı gezerek burada yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

ÜRETİCİLERİN DESTEĞİNE DEVAM

Köse, “Üreticilerin yanında olmaya ve tarım ve hayvancılık faaliyetlerini desteklemeye devam ediyoruz” şeklinde açıklamada bulundu. Ziyarette Köse’ye müdür yardımcıları Sezer Seyhan ve Volkan Diriker ile ilçe müdürü Yavuz Kartal da eşlik etti.