Edirne Tıp Fakültesi Ameliyat Tekstil Ürünleri

ÖĞRENCİLERİN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri, 2024-2025 güz döneminden itibaren mesleki beceriler kazanmak ve sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde Tıp Fakültesi Hastanesi için çeşitli ameliyat tekstil ürünleri üretiyor. Trakya Üniversitesi’nin alt yapı proje desteği ile Giyim Üretim Teknolojisi Programı Atölyesi’nde bulunan makineler ve çeşitli araç gereçlerle bu üretimler gerçekleştiriliyor. Atölye grubu, fabrikalardaki üretim yöntemi olan bant sistemini uygulayarak, periyodik değişimlerle kalıp hazırlama, kesim, overlok çekimi, dikim, ütü, kalite kontrol ve ambalajlama işlemlerini yerine getiriyor.

FAYDALI ÜRÜNLER ÜRETİYORLAR

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nilgün Becenen, bu yıl faydalı ürün grubu olarak Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kullanılan ameliyathane tekstil ürünlerini seçip hızlı bir üretim programı uyguladıklarını belirtiyor. Amaçlarının öğrencilere öğrenirken üretme alışkanlığı kazandırmak olduğunu ifade ediyor. Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alkin Çolak ise Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun katkısıyla hastane için üretilen ameliyat tekstil ürünlerinde dışa bağımlılığın önüne geçildiğini aktarıyor.

ÜRETİM SÜRECİ VE KATKILAR

2024 yılı Ekim ayından itibaren Tıp Fakültesi Hastanesi’nden gelen kumaşlarla, Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nilgün Becenen ve Dr. Öğr. Üyesi Hayri Şen’in koordinatörlüğünde toplamda 15 öğrenci ile üretim sürecine başlandı. Bu süreçte 550 adet delikli ameliyathane örtüsü, 250 adet sedye örtüsü, 100 adet kum torbası, 100 adet yastık kılıfı ve 50 adet alet örtüsü üretildi. Ayrıca, mayıs ayında çeşitli amaçlar için kullanılacak 200 adet çanta da dikildi.