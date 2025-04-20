Edirne, Türk Güreşçilerle ABD’li Sporcuları Karşılaştırdı

AMERİKA’DAN EDİRNE’YE GÜREŞ KAMPI

Edirne’de, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Maine eyaletinden Türkiye’ye kampa gelen eyalet karması ile Edirneli güreşçiler bir dostluk turnuvasında bir araya geldi. Farklı yaş ve sıkletlerden oluşan organizasyonda gerçekleştirilen 10 karşılaşmanın 9’unu, Türk güreşçiler kazandı. ABD’nin Maine eyaletinden Edirne’ye 15-19 yaş arası 10 sporcu kamp dönemi için geldi. Bu sporcular, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Eğitim Merkezi sporcularıyla birlikte hem antrenman yaptı hem de dostluk turnuvasında mücadele etti. Turnuva, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde (TOHM) gerçekleştirildi.

EDİRNE GÜREŞİNİN MERKEZİ OLDUĞU VURGUSU

Müsabakaların öncesinde değerlendirmelerde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Eğitim Merkezi Antrenörü Habil Kara, Edirne’nin geniş güreşçi havuzunun, yabancı ülkelerin kamp merkezi olarak Edirne’yi tercih etmesine neden olduğunu ifade etti. Kara, “Bu müsabakaların hem bizim için hem misafir takım için önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü, her yıl ABD’den çeşitli gruplar burada antrenman yapıyorlar, ikili müsabakalar yapıyoruz. Geçen yılda yine ABD’den bir takım gelmişti, bu sene de var. Haziran ayında da 60 kişilik büyük bir kafile gelecek. Buradaki ortamdan memnun kaldılar. Geçen sene burada sağladığımız çalışmaların çok faydalı olduğunu söylediler ve tekrar gelmek istediklerini belirttiler. Bu da gösteriyor ki; Edirne güreş alanında sadece Avrupa ve Balkanların değil, dünyanın merkezi haline gelmiştir. Çünkü çeşitli zamanlarda, yurt dışından birçok takım burada hazırlık dönemleri geçiriyor. İmkanlarımız şu an gerçekten iyi” dedi.

ŞAMİL DOĞU DELEN’DEN TURNUVAYA DEĞERLENDİRME

Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Şamil Doğu Delen ise, Edirne’nin en iyi sporcularıyla mücadele ettiklerini aktardı. Delen, “Tabi bu tip kamp dönemleri ve turnuvalar önemli. Her ülkenin bir güreş stili var. Hem onların hem bizim açımızdan, yabancı fobisini yenmesi açısından güreşçilerin, bu yaş kategorilerinde güreşmesi artı getirmiştir. Hem şehrimizin tanıtımı hem de sporumuzun tanıtımı adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Serbest stilde güreşecek, 15-19 yaş aralığında sporcular var. Hepsine aynı yaş ve aynı kilo olmak üzere rakip var, bizim güreşçi havuzumuz zaten çok fazla. Biz de Edirne’nin en iyileriyle yarışa çıkacağız” şeklinde konuştu. Turnuvada, farklı yaş ve kategorilerde gerçekleşen 10 mücadeleden 9’unda, Edirne’den katılan Türk sporcular başarıyla galip ayrıldı.