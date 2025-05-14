Edirne Üreticileri Dronla Ekimi Tercih Ediyor

ÇELTİK ÜRETİMİNDE YENİ TEKNOLOJİLER

Edirne, Türkiye’nin toplam çeltik üretiminin yaklaşık yüzde 40’ını karşılıyor. Burada çiftçiler, dron teknolojisini kullanarak çeltik ekimi yapıyor, maliyetleri düşürüyor ve verim artışı sağlıyor. Ekim öncesinde çeltik tavası olarak bilinen alanlarda hazırlıkları tamamlayan üreticiler, su saldıktan sonra çeltik tohumlarını toprağa bırakıyor. Geleneksel yöntemle elle veya traktöre bağlı tohum saçma makinesiyle ekim yapan Edirneli çiftçiler, dron teknolojisi ile ekim yöntemlerini değiştiriyor. Traktörle ekim sırasında çeltik tavalarının tekerlekler tarafından ezilmesi söz konusu iken, dron kullanımıyla bu sorun ortadan kalkıyor; her noktaya istenen tohum miktarı atılabiliyor. Dron ile çeltik ekimi, hem enerji maliyetlerini düşürüyor hem de arazinin bozulması sonucu oluşan verim kaybını engelliyor.

TEKNOLOJİYLE TARIMDA YENİ DÖNEM

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, yeni teknolojilerin tarımın gelişimine önemli katkılar sağladığını belirtiyor. Dron ile çeltik ekiminin bölgede yaygınlaşmaya başlaması üzerine şunları ekliyor: “Dron teknolojisi üreticilere büyük kolaylıklar sunuyor. Üreticiler tarlada çamurun içine girmeden ekim yapabiliyor. Elle ekim yapılacak bir alanda en az 3-4 kişi gerekirken, bu alanları dronla hızlıca ekleyebiliyoruz. Traktör tarlaya girdiğinde toprak yarılıyor, bu da yabancı otların çıkmasına neden olabiliyor. Dron, bu açıdan verimliliği artırıp maliyetleri düşürüyor.”

ÜRETİCİLERİN DİLLERİNDE MEMNUNİYET

Üretici Abdullah Meşeci, dronun işlerini kolaylaştırdığını dile getiriyor. Dron ile ekim sayesinde maliyetlerin düşürüldüğünü ifade eden Meşeci, “Dron rahatlık sağlıyor. Programlama yapılıyor ve çamura girmeden tohum atılıyor. Gelecek dönemde biz de bir dron almayı planlıyoruz.” diye ekliyor. Diğer bir üretici Özcan Çetin ise yeni teknolojileri kullanmaya başladıklarını belirterek, dronun birçok avantaja sahip olduğunu vurguluyor. “Tohum zayiatı azalıyor ve daha homojen ekim sağlanıyor. Traktör girmediği için iz kalmıyor, bitki kökü daha iyi gelişiyor. Normal ekime göre yüzde 20 fazla verim alıyoruz.” ifadelerini kullanıyor.

YENİ TEKNOLOJİLERLE GÜÇLÜ BİR GELECEK

Dron operatörü Tugay Gümüş, üreticilerin dron ile çeltik ekimine ilgi gösterdiğini belirtiyor. Dronun en zorlu arazilerde kolaylıkla ekim yapılmasını sağladığını söyleyerek, “Traktörle ekim yapıldığında toprak yarılıyor, su kaybı yaşanıyor ve fazla ot çıkıyor. Dron ile ekim yaparsak birim alandaki verim daha fazla oluyor. Tohum, tarlanın her köşesine eşit şekilde atılıyor. Bu sayede verim artıyor. Bir turda yaklaşık 2 dönüm tohum atabiliyoruz. Edirneli üreticiler yeni teknolojilere yöneliyor.” şeklinde görüşlerini aktarıyor.