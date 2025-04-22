Edirne Vali’si Sezer Projeleri Anlattı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın özel desteğiyle hayata geçirilen “Okuldan Spora” ve “Mahalle Ligi” projelerinin öğrencilerin akademik başarılarını artırdığını ifade etti. Sezer, Mahalle Ligi Projesi’nin final maçı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık iki yıldır kent genelinde bu projelerin uygulandığını belirtti. Sezer, projelerin hem il merkezi hem de ilçelerde hayata geçirildiğini açıkladı.

PROJELERİN HEDEFLERİ

“Okuldan Spora Projesi” ile 9 bin 400 çocuğun evlerinden alınıp spor sahalarına götürüldüğünü, forma ve diğer malzeme ihtiyaçlarının karşılandığını dile getiren Sezer, “Amacımız, çocuklarımızın boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri ve yetenekli oldukları branşlarda spor yapmaları” dedi. Projelerin faydasının kısa sürede gözlemlendiğini vurgulayan Sezer, “Bu, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle, Bakanımızın özel takibiyle gerçekleştirilen özel bir proje. Katılımcı çocukların yüzde 80’i ilk kez spor yapıyor. Bu başarı oldukça dikkat çekici” diye konuştu.

Sezer, projelerin okuldaki akademik başarıyı artırma, çocukların okula devamını sağlama ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırma konusunda önemli katkılar sunduğunu aktararak, “Bir taraftan da mahalleleri işin içine katarak Mahalle Ligi Projesi’ni sürdürüyoruz. Muhtarlarımıza takımlar kurdurduk ve burada 4 bin 500 öğrencimiz yer alıyor. Bugün de 18 takımın katıldığı ortaokullar arası Mahalle Ligi final maçını tamamladık” dedi. Sezer, ayrıca örnek niteliğindeki bu projelerin devam edeceğini ve emeği geçenlere teşekkür etti.

ŞAMPİYON GAZİ OSMAN PAŞA ORTAOKULU

Mahalle Ligi final maçı, Hacıilbey Mensucat Santral ile Gazi Osman Paşa ortaokulları arasında oynandı ve karşılaşmayı 2-1 kazanarak Gazi Osman Paşa Ortaokulu şampiyon oldu. Ayrıca, Hacıilbey Mensucat Santral Ortaokulu öğrencileri, maç sonunda Meriç Nehri’nde boğulan arkadaşları Ege İshak Karafidan’ı anmak için onun fotoğrafının yer aldığı tişörtü göstererek duygusal bir veda gerçekleştirdi. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları ise Sezer ve kurum müdürleri tarafından takdim edildi.