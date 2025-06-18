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Edirne Vali Y. Sezer, D. İ. B. A. E. davet etti

DİYANET İŞLERİ BAŞKANINA DAVET

Edirne Valisi Yunus Sezer, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne davet etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Sezer, Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ile birlikte Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ı ziyaret etti.

KIRKPINAR YAGLI GÜREŞLERİ’NİN SIMGESİ HEDİYE EDİLDİ

Sezer, burada Prof. Dr. Erbaş’a bu yıl 664’üncüsü düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne katılması için davetini iletti. Ziyaretin sonunda Sezer, Erbaş’a Kırkpınar’ın geleneksel simgesi olan kırmızı dipli mum hediye etti.

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