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Edirne Vali Yardımcısı Beypınar, defnedildi

KALP KRİZİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDEN VALİ YARDIMCISI UĞURLANDI

Edirne Valiliği’nin önemli isimlerinden olan Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Vali Yardımcısı ve Kapıkule Sınır Kapısı Mülkü İdare Amiri olan Beypınar, geçirdiği kalp krizi ile hayata veda etti.

CENAZE TÖRENİ YAPILDI

Her zamanki gibi saygı gösterilen Beypınar’ın cenazesi, Edirne Valiliği’nde düzenlenen resmi bir törenin ardından Üç Şerefeli Camisi’ne getirildi. Cuma namazından sonra burada kılınan cenaze namazının akabinde, merhum Vali Yardımcısı Beypınar Edirne Yenişehir Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine oldukça fazla sayıda protokol üyesi katılım gösterdi.

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