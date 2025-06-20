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Edirne Vali Yardımcısı Beypınar Vefat Etti

EDİRNE VALİ YARDIMCISI ERDOĞAN BEYPINAR HAYATINI KAYBETTİ

Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, 59 yaşında kalp krizi geçirmesinin ardından hastanede yaşamını yitirdi. Beypınar, bu akşam saatlerinde rahatsızlık hissederek Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan sağlık kontrollerinde kalp krizi geçirdiği belirlendi ve acil olarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen Beypınar kurtarılamadı.

VALİLİK BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI

Edirne Valiliği, Beypınar’ın vefatının ardından bir başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, “Kıymetli meslek büyüğümüz, abimiz, Vali Yardımcımız Erdoğan Beypınar’ı ani bir kalp krizi sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kıymetli büyüğümüze Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Mekanı cennet olsun” açıklaması yer aldı.

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Edirne Vali Yardımcısı Vefat Etti

Ani kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, hem meslektaşları hem de halk tarafından sevilen bir isimdi. Valilik, vefatına üzüntüyle yanıt verdi.

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