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Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Vefat Ettikçe

EDİRNE VALİ YARDIMCISI ERDOĞAN BEYPINAR’IN VEFATI

Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, aniden geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Uzun yıllar boyunca kamu hizmetinde yer alan ve hem meslektaşları hem de Edirne halkı tarafından büyük sevgi ve saygı gören Erdoğan Beypınar’ın vefatı, sevenlerini ve çalışma arkadaşlarını derin bir hüzne boğdu.

EDIRNE VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Edirne Valiliği, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Kıymetli Meslek Büyüğümüz, Abimiz, Mesai arkadaşımız, Edirne Vali Yardımcımız Erdoğan Beypınar’ı ani bir kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz. Mekanı cennet olsun” ifadeleri kullanıldı.

CENAZE TÖRENİ DETAYLARI BEKLENİYOR

Erdoğan Beypınar’ın cenaze törenine dair detayların ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor.

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Edirne Vali Yardımcısı Vefat Etti

Ani kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, hem meslektaşları hem de halk tarafından sevilen bir isimdi. Valilik, vefatına üzüntüyle yanıt verdi.

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