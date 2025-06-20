Edirne Vali Yardımcısı Vefat Etti

EDİRNE VALİ YARDIMCISI ERDOĞAN BEYPINAR’IN VEFATI

Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Uzun yıllar kamu hizmetinde bulunan ve meslektaşları ile Edirne halkının sevgi ve saygısını kazanan Erdoğan Beypınar’ın vefatı, onu tanıyanları ve çalışma arkadaşlarını derin bir üzüntüye soktu.

EDİRNE VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Kıymetli Meslek Büyüğümüz, Abimiz, Mesai arkadaşımız, Edirne Vali Yardımcımız Erdoğan Beypınar’ı ani bir kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz. Mekanı cennet olsun” denildi.

CENAZE TÖRENİ DETAYLARI BEKLENİYOR

Erdoğan Beypınar’ın cenaze törenine ilişkin bilgilerin ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor.