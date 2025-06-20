Edirne Vali Yardımcısı Vefat Etti

EDİRNE VALİ YARDIMCISI HAYATINI KAYBETTİ

Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, 59 yaşında geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede yaşamını yitirdi. Beypınar, bugün akşam saatlerinde aniden rahatsızlanarak Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucunda kalp krizi geçirdiği belirlenen Beypınar, derhal yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLANDI

Edirne Valiliği, Erdoğan Beypınar’ın vefatının ardından bir başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, “Kıymetli meslek büyüğümüz, abimiz, Vali Yardımcımız Erdoğan Beypınar’ı ani bir kalp krizi sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kıymetli büyüğümüze Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Mekanı cennet olsun” şeklinde ifadeler yer aldı.