Edirne Valiliği Mesaj Yayınladı

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜ MESAJI

Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürü Ayten Sünnetçiler, 13 Eylül Dünya İlk Yardım Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Sünnetçiler, bu yılın temasının “Değişen Bir İklimde Hayat Kurtarmak” olduğunu vurguladı. Merkezin faaliyetlerinin sürdüğünü ifade eden Sünnetçiler, “İl genelinde kuruluşumuzdan bugüne kadar toplamda 433 İlk Yardım Eğitimi ile 2 bin 385 kişisi Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikalı olmak üzere toplamda 8 bin 466 kişiye ilk yardım eğitimi verilmiştir” açıklamasında bulundu. Ayrıca, ilk yardımın önemine vurgu yapmak amacıyla 14 Eylül’de, saat 14.00’te Saraçlar Caddesi’nde bir program düzenleyeceklerini duyurdu.

TAPU MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ

Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, Süleymanpaşa Tapu Müdürlüğü’nü ziyaret ederek önemli toplantılara katıldı. Müdürlükten gelen bilgilere göre, Akdemir’in katılımıyla, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2025-2028 stratejik planları hakkında bilgilendirme ve farkındalık toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 2025 yılına ait yevmiye sayıları, artış oranları ve web yevmiye oranları üzerine değerlendirilmeler yapıldı. Ayrıca, yeni atanan personelin oryantasyon sürecine dair fikir alışverişinde bulunarak, Akdemir ekip arkadaşlarına başarı dileklerini iletti.

Keşan ilçesinin eski belediye başkanı merhum Rasim Ergene’nin vefatının 49. yılı ve eski belediye meclis üyesi merhum Harun Yalçın’ın vefatının 14. yılı dolayısıyla mezarları başında anma programı düzenlendi. Belediyeden yapılan açıklamada, Asri Mezarlık’ta gerçekleştirilen törende Ergene ve Yalçın için dualar edildiği belirtildi. Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, törende Keşan’a katkı sunanların her zaman hatırlanacağını ifade etti. Törene Ergene ve Yalçın’ın aileleri, belediye başkan yardımcıları, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır ve vatandaşlar katıldı.