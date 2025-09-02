Edirne Valisi Çalışmalarda Sona Gelindiğini Belirtti

RESTORASYONDA SONA GELİNDİ

Edirne Valisi Yunus Sezer, Mimar Sinan’ın eseri olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Selimiye Camisi’nde restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldığını duyurdu. Sezer, “Sadece kalem işleriyle ilgili kubbe kısmında bir eksikliğimiz var. Bu kalem işleriyle ilgili eksiklikler de şimdi çalışılıyor. Onlar da hızlı bir şekilde bitirildikten sonra inşallah oradaki inşaat malzemelerini çekmeye başlayarak hazır hale getireceğiz. Herhalde burada 2-3 aylık bir süreçle beraber oradaki iskeleler de sökülür diye tahmin ediyorum” şeklinde konuştu.

YILDA 1 MİLYONU GEÇEN ZİYARETÇİ

Selimiye Camisi, yıllık ziyaretçi sayısı 1 milyonu geçiyor. 2021’de başlayan restorasyon çalışmaları devam ederken, meydan düzenlemesi 2022’de tamamlandı. Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” olarak tanımladığı Selimiye Camisi’nin çevresindeki yapılar da eş zamanlı olarak onarıma alındı. Restorasyon kapsamında kurşun yenileme ve taş onarımları tamamlandı. İki minaresinde yapılan çalışmalar bitirilip iskeleler söküldü.

KAPILAR VE PENCERELER YENİLENDİ

Caminin son olarak kündekari giriş kapıları ile pencere kepenklerinin konservasyon ve restorasyon çalışmaları geçtiğimiz ekim ayında tamamlandı. Vali Yunus Sezer, tarihi yapıya ilişkin devam eden çalışmalara dair güncel bilgileri aktardı. “Selimiye Camimizin çevre düzenlemesi de dahil olmak üzere özellikle minarelerdeki yapılan işlemler, alttaki onarım ve restorasyon çalışmalarının tamamı neredeyse bitmiş durumda” diye belirtti. Sezer, şu an bekleyen bir durumun olmadığını da sözlerine ekledi.