Edirne Valisi, Candeniz Berrak’ı Tebrik Etti

EDİRNE VALİSİNDEN TEBRİK ZİYARETİ

Edirne Valisi Yunus Sezer, Çin’de gerçekleşen 2025 Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası’nda dünya ikincisi olan Candeniz Berrak’ı ağırladı. Valilikten gelen bilgilere göre, Sezer, Berrak’ı kabul ettiğinde ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve başarılı sporcuyu tebrik etti.

BAŞARI ve ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİLER

Candeniz Berrak, Valilikte gerçekleşen görüşmede kendi çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ziyarete Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karataş ile Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak da katıldı. Bu buluşma, sporcunun başarısının takdir edildiği önemli bir an oldu.