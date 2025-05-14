Edirne Valisi Eşini Ziyaret Etti

KADIN KOOPERATİFLERİ ZİYARETİ

Edirne Valisi Yunus Sezer’in eşi Canan Sezer, Havsa ilçesinde bulunan kadın kooperatiflerini ziyaret ediyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer ilk olarak Havsa Kadın Girişimcileri Üretim ve İşletme Kooperatifi ile ziyaretlerine başlıyor. Ziyaret sırasında üretim alanını gezen Sezer, burada gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alıyor.

OSMANLI KÖYÜNE ZİYARET

Ziyaretinin devamında, Osmanlı Köyü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret eden Canan Sezer, burada kadınlarla sohbet ediyor ve onların çalışmaları hakkında bilgilendiriliyor. Bu ziyaretler, kadın girişimcilerin desteklenmesi ve yapılan projelerin tanıtılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.