Haberler

Edirne Valisi Fıstık Üreticileriyle Buluştu

TOPLANTI DÜZENLENDİ

Edirne Valisi Yunus Sezer, Alibey köyünde fıstık üreticileriyle bir araya geldi. Bu buluşma, Meriç Alibeyköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Üretim Tesisi’nde düzenlendi. Burada, üreticilerin taleplerini ve önerilerini dinleyen Sezer, fıstık üretimine verdikleri önemi vurguladı. Üretim ve üreticilere sürekli destek sağladıklarını iletti.

Üreticilerin faaliyetleri hakkında detaylı bilgi alan Vali Sezer, coğrafi işaretli Meriç yer fıstığı kullanılarak üretilen fıstık ezmesi, fıstıklı kurabiye ve diğer ürünleri de inceledi.

EŞLİK EDEN İSİMLER

Vali Sezer’in ziyaretine, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Vali Yardımcıları Eyyüp Batuhan Ciğerci ve Ercan Çiçek, Meriç Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, Meriç Belediye Başkanı Yunus Atay, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da katıldı. Ayrıca, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Müdürü Hicran Bali de Sezer’e eşlik etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Zeynep Yıldız, Çubuk’ta Ziyaretler Gerçekleştirdi

Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Çubuk'ta gerçekleştirdiği ziyaretlerde kadınların projelerdeki rolünü vurguladı ve gastronomi kursunda tarımsal üretimin ve kültürel değerlerin önemini belirtti.
Haberler

Edirne Lalapaşa Kaymakamı Yılmaz Ziyaret Etti

Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Sarıdanişment ve Süleymandanişment köylerini ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi ve ihtiyaçlarının karşılanacağına söz verdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.