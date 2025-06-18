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Edirne Valisi Heyetle Davet Etti

DAVET HEYETİ CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Edirne Valisi Yunus Sezer liderliğindeki heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne davet etti. Valilikten alınan bilgiye göre, Vali Sezer, Edirne milletvekilleri Fatma Aksal ve Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ile Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret ederek davetlerini iletti.

KIRKPINAR’IN SIMGESİ HEDEFE ULAŞTI

Sezer ve beraberindeki heyet, Erdoğan’a Kırkpınar’ın davet simgesi olan kırmızı dipli mum hediye etti. Bu anlamlı hediye, tarihi etkinliğin ehemmiyetini vurguluyor. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin, geleneği ve kültürel değeri açısından büyük bir öneme sahip olduğu biliniyor.

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