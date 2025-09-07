Edirne Valisi, Hırsızlıkda Yüzde 32 Düştü

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HIRSIZLIKLARI AZALTIYOR

Edirne Valisi Yunus Sezer, şehirde uygulanan güvenlik önlemlerinin hırsızlık olaylarını önemli ölçüde azalttığını vurguladı. Evden hırsızlık olaylarında, geçen yılın ilk 8 ayına göre yüzde 32’lik bir azalma kaydedildi. Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte asayişin ve huzurun sağlanması için güvenlik güçlerinin büyük bir özveriyle çalıştığını ifade etti.

MOTOSİKLET HIRSIZLIKLARINDA DÜŞÜŞ

Alınan önlemler ve yürütülen çalışmalar doğrultusunda hırsızlık vakalarının azaldığını belirten Sezer, “Geçen senenin ilk 8 ayıyla bu yıl aynı dönemi kıyasladığımızda yüzde 32’lik bir azalma var. Bu bizim açımızdan son derece önemli. Motosiklet hırsızlıkları bazı bölgelerde yüksekti. Bu sene geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67’lik bir düşüş yaşandı. Ağustos ayında 4 motosiklet hırsızlığı gerçekleşti, bunlar da bulunup sahiplerine teslim edildi.” dedi.

DİĞER HIRSIZLIK TİPLERİNDEKİ AZALMA

Vali Sezer, iş yeri ve kurumlardan yapılan hırsızlık olaylarında da yüzde 21’lik bir azalma gerçekleştiğini aktardı. Dolandırıcılık vakalarında ise geçen yılın ilk 8 ayına göre yüzde 25’lik bir düşüş olduğunu kaydeden Sezer, “Buradan tekrar vatandaşlarımıza uyarılarda bulunmak istiyorum. Özellikle şüphelendikleri durumlarda emniyet ve jandarmaya başvurmalarını istiyoruz. Emniyet ve jandarma adına arayıp dolandırıcılık yapmak isteyenler çok fazla. Vatandaşlarımızın bu durumlarda güvenlik güçlerine başvurmalarını istiyoruz.” diye konuştu.

TRAFİK KAZALARINDAKİ DÜŞÜŞ

Son olarak, Sezer alınan tedbirler ve takipler sayesinde trafik kazalarında da bir azalma görüldüğünü belirtti.