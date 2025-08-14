Edirne Valisi İnceleme Yaptı Kamp Alanında

EDİRNE VALİSİ GENÇLİK KAMPINI İNCELEDİ

Edirne Valisi Yunus Sezer, Musabeyli Korusu Mesire Alanı’nda devam eden Gençlik Kampı inşaatını ziyaret etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle sürdürülen kamp alanını detaylı bir şekilde gezdi.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI

Ziyaret esnasında, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak’dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca, geleneksel Spor Oyunları Alanı içinde yer alan kamp bölgesinde 23 bölümden oluşan macera parkının da bulunacağı belirtildi. Gençlik Kampı, Edirne ve çevresindeki gençlere, ayrıca Balkanlar’daki soydaşlara hizmet verecek.