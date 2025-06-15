Edirne Valisi Şehit Babalarıyla Buluştu

Edirne Valisi Yunus Sezer, Babalar Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte şehit babaları ve gazilerle bir araya geldi. Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Meriç Nehri kıyısındaki Polis Bahçesi’nde yapılan bu organizasyonda, Vali Sezer, katılımcılarla sohbet imkanı buldu. Sezer, bu özel günde şehit yakınları ve gazilerle birlikte olmanın kendileri için bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti.

ŞEHİT YAKINLARININ HİKAYELERİNE VURGU

Konuşmasında, “Babalar Günü, bayramlar ve diğer özel günlerde şehit yakınları evlatlarını, kardeşlerini, evlatlar ise babalarını bekliyorlar. O yüzden bu günler onlar için biraz buruk geçiyor,” diyerek şehit ailelerinin yaşadığı duygusal zorluğa dikkat çekti. Sezer, “Biz 86 milyonluk kocaman bir ülkeyiz. Şehit yakınlarımız, şehitlerimize bize bıraktıkları emanetler. Gazilerimiz de ailelerimizden ayırmadığımız büyüklerimiz,” şeklinde konuştu.

DEVLET İLE MİLLET ARASINDAKİ BAĞ

Sezer, tüm kurumların şehit aileleri ve gazilerin yanlarında olacağını belirterek, “Sizler bir evladınızı vatanımız, bayrağımız ve ezanımız için şehit verdiniz. Allah onları inşallah en büyük mertebeyle mükafatlandırsın,” dedi. Devletin şehit ailelerine çok büyük bir değer verdiğini vurgulayan Sezer, “Geride 86 milyon evladınız ve kardeşiniz var. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Devletimiz sizlerin emrinde,” diye ekledi.

GÜÇLÜ OLMA VURGUSU

Ayrıca, Allah’tan sağlık ve huzur dilediğini aktaran Sezer, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. “Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve bütünlüğümüzü bozmasın, çevremizdeki bu ateşten de bu aziz milleti korusun. Dua edelim, hep güçlü kalalım ki hem kendimize hem de çevremizdeki bütün İslam alemine ve mağdur milletlere bir faydamız olsun,” sözleriyle katılımcıları birlik olmaya çağırdı.

Etkinliğe Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Edirne Şehit Aileleri ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Leyla Vardar Karaduman ve Edirne Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet İsmailoğlu da katıldı.