Edirne Valisi Sezer, 4 OSB açılacak

EDİRNE’DE SANAYİ YATIRIMLARI

Edirne Valisi Yunus Sezer, şehir genelinde inşaatı devam eden yeni organize sanayi bölgelerinin binlerce kişiye iş imkanı sağlayacağını ifade etti. Sezer, ilçe ziyaretleri sırasında Havsa’da vatandaşlarla bir araya geldi. Abalar köyünde Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık’a ait çimento fabrikasını gezen Vali Sezer, köy kahvesinde bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında, sanayisi olmayan illerin geri kalmaya mahkum olduğunu vurguladı.

YENİ OSB’LERLE SANAYİLEŞME ADIMLARI

Edirne’nin sanayileşme konusunda geçmişte geri kaldığını belirten Sezer, son dönemde bu alanda önemli adımlar atıldığını dile getirdi. Organize sanayi bölgeleri ile ilgili son iki yıldır kapsamlı bir çalışma yürüttüklerinin altını çizen Sezer, “Dört organize sanayi bölgemiz kuruluyor. Parmakla gösterilecek şekilde, örnek oluyor. Yeşil, katma değeri yüksek ve binlerce kişi istihdam edilecek. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Sistemi’nin içerisinde yer alan büyük firmalar burada yer alacak. Keşan’a 550 milyon dolarlık yatırım yapılıyor, firmaya yer tahsisi yapıldı. Keşan Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrikalar kurulacak. İpsala, Uzunköprü’de de aynı şekilde yatırımlar devam ediyor.” şeklinde bilgi verdi.

Merkezdeki organize sanayi bölgesini genişleterek ikinci bir sanayi alanı kurulacağını dile getiren Sezer, burada altyapı çalışmalarına başlayacaklarını ifade etti. “Okuyan gençlerimiz buralarda istihdam edilecek. Çocuklarımız İstanbul’a, Çorlu’ya, Tekirdağ’a çalışmak için gitmesinler. Burada olurlarsa hem işlerinde çalışır hem de tarımla uğraşabilirler” diye ekledi. Vali Sezer, köylere yapılan sulama ve sıcak asfalt yatırımlarını da aktardı. Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Lalapaşa Kaymakamı ve Havsa Kaymakam Vekili Bahadır Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve kurum müdürleri, Vali Sezer’e ziyaretlerinde eşlik etti.