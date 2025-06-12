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Edirne Valisi Sezer, Çadır İzni Verilmeyecek

SAROS KÖRFEZİ SAHİLLERİNDE ÇADIR VE KARAVAN YASAKLANIYOR

Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros Körfezi’nin kendini temizleyebilme özelliği olan sahillerinde çadır ve karavan kurulmasına izin vermeyeceklerini duyurdu. Vali Sezer, Mecidiye ve Erikli sahillerinde yaptığı incelemeler sırasında, bu kararın arka planını açıkladı. Saros Körfezi, dünyanın sayılı kendini temizleyebilen bölgelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Vali Sezer, “Her iki sahile yakın bölgede oluşturulan karavan ve çadır alanları dışında sahil kıyılarında karavan ve çadır kurulmasına izin verilmiyor.” ifadesini kullandı. Ayrıca, bu karara uymayan kişilere ceza uygulanacağını belirtti. Vali Sezer, sahillerdeki temizlik durumuna dikkat çekerek, son bir haftada 100 kamyon çöp toplandığını vurguladı ve sahillerde kurallara uyulması gerektiği çağrısında bulundu.

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