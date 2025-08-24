Edirne Valisi Sezer, Edirnespor’a Destek İstedi

EDİRNESPOR’A DESTEK ÇAĞRISI

Edirne Valisi Yunus Sezer, maddi zorluklar yaşayan Edirnespor’a yardım talep etti. Sezer, yaptığı açıklamalarda, Edirnespor’un kentin değerli bir markası olduğunu vurguladı. Kulübün son dönemlerde ciddi finansal sıkıntılar yaşadığını belirten Sezer, “2023 yılından beri Edirne’deki kurum ve kuruluşların kısmi desteklemeleri dışında maalesef bir destek göremedik.” dedi. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığının bu süreçte takıma önemli katkılarda bulunduğunu hatırlattı.

MALİYETLER VE ZORLUKLAR

Sezer, takım yönetmenin zorluğunu ve destek gerektiren yönünü aktardı. “Bu maliyetli bir iş ve Valilik olarak artık bunu kaldıramıyoruz. ‘Hadi devam edin’ dediğimiz zaman gerisini getirmek çok zor. Geçen sene çok zorlandık.” diyen Sezer, ihtiyaç duydukları desteği almakta zorluk çektiklerini ifade etti. “Artık para istemediğimiz bir yer kalmadı. Maalesef istediğimiz yerlerden de sitemle para alabildik.” şeklinde konuşarak, geçmiş yılın zorluklarıyla birlikte Edirnespor’un 3. Lig’de kalmaya çalıştığını belirtti.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE DESTEK ÖNEMİ

Sezer, bu yıl takıma destek olacak başka aktörlerin öncülük etmesini ve sürdürülebilir bir yapı oluşturulmasını vurguladı. Takıma kısmi destekler yapıldığını söyleyen Sezer, “Ne kadar gider, ne yapar bilmiyorum. Şu anda mevcut yönetim devam ettirmek isterse zaten yönetim var ve devam edecek.” dedi. Ancak, yönetim devam edemeyecek olursa hukuki süreçlerin başlayacağını belirtti. Edirnespor’un, “Sahaya giden, tribünde çocuğuyla maç izleyen herkes için önemli” olduğunu söyleyen Sezer, şehrin bir markası olan Edirnespor için destek vermeye hazır olduklarını fakat farklı aktörlerin de işin içerisine dahil olmasının önemli olduğunu dile getirdi.