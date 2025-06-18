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Edirne Valisi Sezer, Erdoğan’ı davet etti

EDİRNE VALİSİ HEYETİ CUMHURBAŞKANINI ZİYARET ETTİ

Edirne Valisi Yunus Sezer’in liderliğindeki heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne davet yaptı. Valilikten gelen bilgilere göre, Vali Sezer, Edirne milletvekilleri olan Fatma Aksal ve Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ile Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etti.

KIRKPINAR’IN DAVET SİMGESİ HEDİYE EDİLDİ

Ziyaret sırasında Sezer ve beraberindeki ekip, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kırkpınar’ın simgesi olarak kabul edilen kırmızı dipli bir mum hediye etti. Bu anlamlı hediye ile birlikte, tarihi güreş etkinliğine olan davetleri de iletmiş oldular.

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