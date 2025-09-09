Haberler

Edirne Valisi Sezer, Mahallelerde Toplantı Yaptı

EDİRNE VALİSİ İLE VATANDAŞ BULUŞMASI

Edirne Valisi Yunus Sezer, Yıldırım Hacı Sarraf ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. Valilikten gelen bilgilere göre, Vali Sezer, kentteki bir kahvehanede düzenlenen toplantıda Valilik altında yürütülen projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

KENTİN GELİŞİMİ İÇİN GÖRÜŞMELER

Vatandaşlarla sıcak bir diyalog kuran Sezer, kentin gelişimi için çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Asayiş, eğitim, sağlık ve altyapı gibi öncelikli konular üzerinde muhtarlar ve mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Sezer, bu taleplerin karşılanması için kurum müdürlerine gerekli talimatları verdi.

