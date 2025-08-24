Haberler

Edirne Valisi Sezer, Projeleri Süreklilikle Yürütüyor

Edirne’nin Damızlık Düve Merkezi Olma Çalışmaları

Edirne Valisi Yunus Sezer, Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle Edirne’nin damızlık düve merkezi olma hedefiyle yürütülen çalışmaları aktardı. Sezer, Havsa ilçesine bağlı Abalar köyünde yerel halkla bir araya gelerek, köylülerin talepleri doğrultusunda yapılandırmayı sürdürdüklerini ifade etti. Ayrıca, köy ziyaretlerinin sürekli devam ettiğini belirtti.

Köylere Yatırım ve Projeler Devam Ediyor

Vali Sezer, köylere yönelik yatırım ve projelerin hızla sürdüğünü vurguladı ve “Edirne’nin hayvancılık açısından damızlık düve deposu olması için çalışma gerçekleştiriyoruz. İlk düveler önümüzdeki ay gelmiş olacak. Yaklaşık 100 bin, 200 bin damızlık düveyle burası merkez olacak. Hem ülke içerisine bunun satışını gerçekleştireceğiz hem de yurt dışına göndereceğiz. Projeler hızlı ve Türkiye’ye örnek olacak şekilde devam ediyor. Biz köylümüzün, üreticimizin her zaman yanındayız, destek olmaya da devam edeceğiz.” dedi. Sezer, bu projeyi Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle yürütmekte olduklarını da açıkladı.

Edirne’de Kürek Şampiyonası Tamamlandı

Edirne'de gerçekleştirilen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, yaklaşık 400 sporcu ile tamamlandı. Fenerbahçe, 19 ve 17 yaş altı kategorilerinde şampiyonluk kazandı; ödüller yerel yetkililerce verildi.
Kırmızı Et Ürünlerinde Tağşiş Devam Ediyor

Türkiye'de kırmızı et ürünlerinde, köfte ve sucuk gibi gıda maddelerinde kanatlı etleri ve organ etlerinin kullanımı devam ediyor, cezalar etkili olmuyor.

