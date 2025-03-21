Edirne Valisi Sezer Sınırda İftarda Buluştu

İFTAR BULUŞMASI

Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye ile Bulgaristan sınırında görevli polislerle bir araya gelerek iftar programı düzenledi. Kapıkule, Türkiye’nin Avrupa’ya açılan en büyük kara sınır kapısı olma özelliği taşıyor. Vali Sezer, bu önemli buluşmada Bulgaristan Haskovo Bölge Valisi Dr. Stefka Zdravkova’nın daveti üzerine gümrük personeli ve Bulgaristan sınır polisleri ile birlikte oldu.

SINIR DİPLOMASİSİ VE İŞBİRLİĞİ

Yapılan iftar programı, iki ülke arasında sınır güvenliği ve işbirliğini güçlendirmek için önemli bir fırsat sunuyor. Vali Yunus Sezer, bu tür etkinliklerin tesis edilen dostluk ilişkilerini pekiştirdiğini belirterek, “Bu gibi görüşmeler, sınır güvenliğimizin en iyi şekilde sağlanmasında temeli oluşturuyor” şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu buluşmalar, bölgede güvenlik işbirliğinin artırılmasına katkı sağlıyor.