Edirne Valisi Sezer, Üreticileri Kabul Etti

ZİYARETİN AMACI VE KATILIMCILAR

Edirne Valisi Yunus Sezer, çeltik üreticileri ve oda başkanlarıyla bir araya geldi. Ziyarete, İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer, Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan ve çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

SU SORUNU VE DESTEKLER

İpsala Ovası’nda çeltik üretiminde yaşanan su sıkıntısı ve üreticilerin karşılaştığı zorluklar konularının ele alındığı ziyarette, üreticiler, su ihtiyacına yönelik sunulan destekler için Vali Sezer’e teşekkür etti. Ayrıca çeltik üreticileri, İpsala’daki çeltik üretimi ve tarım faaliyetleri hakkında Vali Sezer’e detaylı bilgiler sundu.