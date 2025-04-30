Edirne Valisi Y. Sezer, 1 Mayıs’ı Kutladı

EDİRNE VALİSİ YUNUS SEZER’DEN BİRİNCİ MAYIS MESAJI

Edirne Valisi Yunus Sezer, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, alın teriyle helal kazanç sağlayan bütün çalışanların gününü kutladı. Vali Sezer, mesajında Türkiye’de 1923 yılında resmi olarak kutlanmaya başlayan 1 Mayıs’ın, 2008 yılında “Emek ve Dayanışma Günü” olarak kabul edildiğini ve 22 Nisan 2009’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yasaya dönüşerek resmi tatil ilan edildiğini hatırlattı.

EMEK KAVRAMININ ÖNEMİ

Emek kavramının her zaman en yüce değer olduğunu belirten Sezer, “Ülkemizin her köşesinde, her alanda çalışan emekçilerimizin refahı, huzuru ve güvenliği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun güçlendiği bu özel günün; toplumsal barışa, kardeşliğe ve daha aydınlık yarınlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Toplumsal huzurun işçilerin refaha ulaşmasıyla sağlanacağına dikkat çeken Sezer, “Dayanışmanın güzellikleri, yardımlaşmanın ayrıcalıkları ve kardeşlik bağlarının vazgeçilmezliği, işçilerimizin destekleriyle güçlenecek, toplumsal huzur işçilerimizin refaha ermesi ile sağlanacaktır. Devletimiz, çalışanlarımız ve sendikalarımızın iş birliği ile yürütülen çalışmalar ülkemizi daha ileriye taşıyacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

BAYRAM HAVASINDA DÜZENLENECEK ETKİNLİKLER

Sezer, 1 Mayıs’ın anlamına yakışır bir şekilde bayram havasında geçeceğine inandığını belirterek, işçi, memur başta olmak üzere tüm çalışanların Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.