Edirne Valisi Y. Sezer, D. İ. B. A. E. Davet Etti

EDİRNE VALİSİ YUNUS SEZER’DEN DAVET

Edirne Valisi Yunus Sezer, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne davet etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ankara’da çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Sezer, Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü ile birlikte Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ı ziyaret etti.

DAVETİYE VE HEDİYE

Sezer, Prof. Dr. Erbaş’a bu yıl düzenlenecek olan 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne katılması için davette bulundu. Ziyaretin sonunda Sezer, Erbaş’a Kırkpınar’ın davet simgesi olan kırmızı dipli mumu hediye etti.