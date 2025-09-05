Haberler

Edirne Valisi Y. Sezer Heyeti Ağırladı

AZERBAYCAN HEYETİ VALİ SEZER İLE GÖRÜŞTÜ

Edirne Valisi Yunus Sezer, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı’na bağlı heyeti makamında ağırladı. Valilikten elde edilen bilgiler, Azerbaycan’ın heyetinin içinde Genel Operasyon Daire Başkan Yardımcısı Alasker Aliyev ve Uluslararası Arama Kurtarma Ekip Lideri Yardımcısı Albay Namig Azimov’un bulunduğunu ortaya koyuyor.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİLER

Heyet, yürütmekte oldukları çalışmalarla ilgili olarak Vali Sezer’e detaylı bilgi sundu. Vali Sezer, ziyareti nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Malatya’da Anahtar Teslimi Yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da düzenlenecek törenle Hatay'daki 18,348 bağımsız bölümün sahiplerini belirleyecek.
Giresun’da Fındık Fiyatları Düşük

Giresun'da fındık hasadı sürerken, fiyatlar randıman seviyesine göre 265-270 lira arasında değişiyor. Üreticiler, emanete fındık bırakmamaları konusunda uyarıldı ve ihracatta durgunluk gözlemleniyor.

