Edirne Valisi Y. Sezer Heyeti Ağırladı

AZERBAYCAN HEYETİ VALİ SEZER İLE GÖRÜŞTÜ
Edirne Valisi Yunus Sezer, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı’na bağlı heyeti makamında ağırladı. Valilikten elde edilen bilgiler, Azerbaycan’ın heyetinin içinde Genel Operasyon Daire Başkan Yardımcısı Alasker Aliyev ve Uluslararası Arama Kurtarma Ekip Lideri Yardımcısı Albay Namig Azimov’un bulunduğunu ortaya koyuyor.
ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİLER
Heyet, yürütmekte oldukları çalışmalarla ilgili olarak Vali Sezer’e detaylı bilgi sundu. Vali Sezer, ziyareti nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi.