Edirne Valisi Yunus Sezer İnceledi

YOL YAPIM ÇALIŞMALARINI İNCELEME

Edirne Valisi Yunus Sezer, Enez’in Sultaniçe köyünde sürmekte olan yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Enez sahil yolunu yaz aylarında 15 kilometreye indirecek Sultaniçe sahil yolunda, Vali Sezer ile birlikte AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve İl Genel Meclisi üyeleri de yer aldı. Bu yolun üç köyü doğrudan etkilemesi bekleniyor.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALMA

Sathi kaplama çalışmaları hakkında bilgi alan Sezer, İl Özel İdaresi ekiplerine kolaylıklar diledi. Vali Sezer’e inceleme sırasında Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Meriç Kaymakamı ve Enez Kaymakam Vekili Mehmet Abdulkadir Güvenç, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun gibi isimler eşlik etti.