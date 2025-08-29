Haberler

Edirne Valisi Ziyaret Gerçekleştirdi

EDİRNE VALİSİ KORE GAZİSİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kore Gazisi Ahmet Şahin’i ziyaret etti. Valilikten gelen bilgilere göre Sezer, Havsa ilçesinin Osmanlı köyünde yaşayan Kore Gazisi Ahmet Şahin’i ziyaret etti.

GAZİLER, MİLLİ DEĞERLERİMİZ

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Sezer, gazilerin Türk milletinin en değerli emanetleri olduğuna dikkat çekti. Sezer, “Onların hatıraları, fedakarlıkları ve kahramanlıkları, geleceğimize ışık tutmaya devam ediyor. Ahmet amcamıza sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kale Belediyesinde Zabıta Müdürü İfadeler Verildi

Denizli'nin Kale ilçesinde iki zabıta memuru, ağır işlerde çalıştırıldıklarını öne sürdü. Sağlık sorunları nedeniyle parke döşemeyi reddeden zabıtalar, belediye başkanı tarafından darbedildi.
Haberler

30 Ağustos Hentbol Zafer Kupası Düzenlendi

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Hentbol Zafer Kupası düzenlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.