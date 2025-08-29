Edirne Valisi Ziyaret Gerçekleştirdi

EDİRNE VALİSİ KORE GAZİSİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kore Gazisi Ahmet Şahin’i ziyaret etti. Valilikten gelen bilgilere göre Sezer, Havsa ilçesinin Osmanlı köyünde yaşayan Kore Gazisi Ahmet Şahin’i ziyaret etti.

GAZİLER, MİLLİ DEĞERLERİMİZ

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Sezer, gazilerin Türk milletinin en değerli emanetleri olduğuna dikkat çekti. Sezer, “Onların hatıraları, fedakarlıkları ve kahramanlıkları, geleceğimize ışık tutmaya devam ediyor. Ahmet amcamıza sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyoruz.” ifadelerini kullandı.