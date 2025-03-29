Edirne Ve Düzce Odaları Bir Araya Geldi

EDİRNE VE DÜZCE TİCARET ODALARI BİR ARAYA GELDİ

Edirne ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odaları, ortak kıyaslama çalışmaları programı kapsamında bir araya geldi. Bu buluşma, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) iş dünyası nezdindeki saygınlığın artırılması, sunulan hizmet türlerinin genişletilmesi, hizmet kalitesinin iyileştirilmesi ve Türk Oda Sisteminin Avrupa standartlarına uyumunun sağlanması hedefleri doğrultusunda geliştirilen Akreditasyon Sistemi çerçevesinde gerçekleşti. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası tarafından genel sekreter vekili Aydoğan Girgin, kalite, yönetim ve akreditasyon sorumlusu Elif Nur Eler ile basın yayın ve halkla ilişkiler uzmanı Elvan Hasekili, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

DÜZCE TİCARET ODASI’NIN ÇALIŞMALARI PAYLAŞILDI

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın Türkiye genelinde 3. sırada yer aldığı dönemden bu yana A sınıfı olarak aldığı akreditasyon kapsamında, genel sekreter yardımcıları Zeynep Cebeci ve Engin Çavuş ile kalite eğitim ve özel kalem müdürü Vildan Yılmaz, toplantıda hazır bulundu. Kıyaslama toplantısında, Akreditasyon Sistemi ile Düzce ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odalarının gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında detaylı görüşmeler yapıldı. Her iki oda, iyi uygulamalar ve yeni akreditasyon standartları gereklilikleri üzerinde karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.

KALİTE STANDARTLARI KARŞILAŞTIRILDI

Her iki odanın TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamındaki faaliyetleri ve uygulamaları, Akreditasyon Sistemi Standartlarının tüm maddeleri üzerinden karşılaştırılarak ele alındı. Toplantı sonunda elde edilen sonuçlar değerlendirildi. Bu karşılaştırmalar, oda hizmetlerinde kaliteyi artırma ve daha iyi hizmet sunma adına önemli bir fırsat oluşturdu.